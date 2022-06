Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Ceesay dallo Zurigo (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Lecce, i pugliesi ufficializzano l’arrivo di Assan Ceesay, attaccante gambiano in arrivo dallo Zurigo Primo movimento di Calciomercato del Lecce. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Assan Ceesay. ?? L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore #Ceesay nell'ultima stagione al F.C. Zurigo. L'attaccante centrale gambiano ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno #avantiLecce pic.twitter.com/t8oJWr6Mfs— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 16, 2022 L’attaccante gambiano ha firmato un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022), i pugliesi ufficializzanodi Assan, attaccante gambiano in arrivoPrimo movimento didel. I giallorossi hanno ufficializzatodi Assan. ?? L'U.S.comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore #nell'ultima stagione al F.C.. L'attaccante centrale gambiano ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno #avantipic.twitter.com/t8oJWr6Mfs— U.S.(@OfficialUS) June 16, 2022 L’attaccante gambiano ha firmato un ...

Pubblicità

OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato #AssanCeesay benvenuto a Lecce! Benvenuto nel Salento #avantilecce - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSLecce, Assan #Ceesay è un nuovo giocatore giallorosso: è ufficiale - OfficialUSLecce : ?? in diretta su @SkySport l’intervista al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino con @DiMarzio dal centro… - FootballScout24 : RT @_francescocalvi: #Ceesay è l’attaccante scelto dal #Lecce per puntare alla salvezza in #SerieA. I numeri dicono 20 gol e 11 assist nel… - Dai_TOT : RT @OfficialUSLecce: Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato #AssanCeesay benvenuto a Lecce! Benvenuto nel Salento #avantilecce https://… -