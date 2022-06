Bollettino | brusca accelerata-Covid | contagi | ricoveri e percentuali? Le cifre prendono una brutta piega

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il, pian piano, sta tornando a fare paura. Infatti la curva epidemica è tornata a salire. A parlare chiaro è l'ultimo, che dà conto di 36.753 nuovinelle ultime 24 ore contro i 31.885 della vigilia ma, soprattutto, contro i 23.042 dello scorso giovedì. Il risultato è figlio di 194.676 tamponi processati, alla vigilia erano stati 195.439). In virtù di questi dati, il tasso di positività schizza dal 16,4% al 18,8 per cento. I morti nelle ultime 24 ore sono 64, contro i 48 della vigilia. Le vittime totali da inizio pandemia risultano così essere 167.617. Risalgono anche le ospedalizzazioni, seppur la crescita risulta lieve: le terapie intensive registrano un aumento di tre unità rispetto ai 20 della vigilia con 20 ingressi giornalieri totali, per un totale di 192 persone ricoverate in rianimazione. Nei reparti ...

