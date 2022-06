Berrettini-Paul, ATP Queen’s 2022: programma, orario d’inizio, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini affronterà Tommy Paul ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Londra, il celeberrimo Queen’s che va in scena sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso statunitense, avversario da battere a tutti i costi per proseguire la propria cavalcata e inseguire la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. La partita andrà in scena venerdì 17 giugno, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale. Il romano, testa di serie numero 2 del tabellone, è reduce dal successo in rimonta contro lo statunitense Kudla, mentre Paul ha regolato in due set lo svizzero Stan Wawrinka dopo aver eliminato il quotato canadese Denis Shapovalov. L’attuale numero 10 al mondo partirà comunque con i favori del pronostico contro il numero 35 del ranking ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteoaffronterà Tommyai quarti di finale del torneo ATP 500 di Londra, il celeberrimoche va in scena sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso statunitense, avversario da battere a tutti i costi per proseguire la propria cavalcata e inseguire la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. La partita andrà in scena venerdì 17 giugno, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale. Il romano, testa di serie numero 2 del tabellone, è reduce dal successo in rimonta contro lo statunitense Kudla, mentreha regolato in due set lo svizzero Stan Wawrinka dopo aver eliminato il quotato canadese Denis Shapovalov. L’attuale numero 10 al mondo partirà comunque con i favori del pronostico contro il numero 35 del ranking ...

