“Basile è di Giugliano” | il documento che ne attesta i natali

(Di giovedì 16 giugno 2022) Giovan Battistanasce asecondo gli studi e i documenti raccolti nel corso di anni di ricerca da parte del Professor e studioso Emmanuele Coppola. All’indomani dell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Mattino” in cui si rivendicano iNapoletani del favolista smentendo quelli giuglianesi sostenendo che non vi è alcun appiglio documentario serio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ilmattino.it

Un enigma che coinvolge giganti della civiltà letteraria del primo Seicento a Napoli: Giovan Battistae il suo amico Giulio Cesare Cortese (autore della Vaiasseide, primo scrittore in ...Un enigma che coinvolge giganti della civiltà letteraria del primo Seicento a Napoli: Giovan Battistae il suo amico Giulio Cesare Cortese (autore della Vaiasseide, primo scrittore in ... Giovan Battista Basile, la storia nuova: «Era napoletano, non di Giugliano» Un mistero storiografico. E un avvincente giallo bio-bibliografico. Denso di congetture. Costellato di ipotesi più o meno fantasiose. Segnato da polemiche (cicliche) e rivendicazioni ...L'iniziativa della storia edicola libreria ieri nella piazzetta del Borgo Meridiano con lo scrittore Massimo Cacciapuoti e la fumettista Fabiana Fiengo ...