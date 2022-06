(Di mercoledì 15 giugno 2022) Non c’è tregua, purtroppo per idel quartiere romano di. Dopo il terribile incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30, un altro, spiacevole episodio interessa il quartiere. Sempre questa, infatti, quattro vetture sono andate. Leggi anche: Roma, incidente frontale asi ribalta, due feriti Incendiate 4: i fatti I fatti sono avvenuti di fronte all’accampamento nomadi della stazione di via Val d’Ala. Come dicevamo, qui ben quattrosono andate, forse a causa di un incendio. Non sono note le cause del gesto né tanto meno i responsabili. Sta di fatto che la rabbia e le ...

Pubblicità

CorriereCitta : Paura a Conca d’Oro: distrutte 4 auto nella notte. I residenti: ‘Serve maggior illuminazione’ -

Il Corriere della Città

d'Oro dove un incendio ha distrutto un camper in sosta sulla strada. L'incendio è divampato stamattina in via dei Prati Fiscali dove un caravan è stato avvolto nel volgere di breve in ...... un caratteristico roccione alto più di 80 metri che risulta ben visibile da tutta ladei ... per altri, me compreso è stato anche vincere la depressione, l'ansia, ladella quotidianità e la ... Paura a Conca d’Oro: distrutte 4 auto nella notte. I residenti: ‘Serve maggior illuminazione’ Non c’è tregua, purtroppo per i residenti del quartiere romano di Conca d’Oro. Dopo il terribile incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30, un altro, spiacevole episodio interessa il quartie ...Paura a Conca d'Oro dove un incendio ha distrutto un camper in sosta sulla strada. L'incendio è divampato stamattina in via dei Prati Fiscali dove un caravan è stato avvolto nel volgere di breve in un ...