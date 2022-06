Mythos Alpine Gravel | metti da parte l’orologio e pedala!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un evento senza tempo, nella Valle di Primero: si mette dail conto delle ore, per rilassarsi. Il Mytospuò essere interpretato in molti modi. Un appassionato ciclista, che nel tempo libero salta in sella alla bicicletta eper esplorare. È divertimento senza pensieri, abbandonando tutto per un viaggio in bici, sereno, spensierato, senza a volte conoscere la meta. Ritrovo domenica 26 giugno per lain Valle di Primiero, per un viaggio sui tracciati Black o Green ai piedi delle Pale di S.Martino. Alessandro De Bertolini è! Giornalista e scrittore trentino, Alessandro De Bertolini sarà al via alla “” del 26 giugno. Bruce Chatwin scriveva che la vita è un viaggio da fare a ...