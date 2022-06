Come truccarsi con l’arrivo del caldo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature arriva il momento di utilizzare prodotti più leggeri e adatti a questa stagione. Per le pelli senza imperfezioni consiglierei di non mettere nessun prodotto sulla pelle per non appesantirla e consentirle di respirare, ma se si vuole uniformare l’incarnato il correttore migliore è il FIT ME di maybelline. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Condell’estate e l’aumento delle temperature arriva il momento di utilizzare prodotti più leggeri e adatti a questa stagione. Per le pelli senza imperfezioni consiglierei di non mettere nessun prodotto sulla pelle per non appesantirla e consentirle di respirare, ma se si vuole uniformare l’incarnato il correttore migliore è il FIT ME di maybelline. Il Blog di Giò.

Pubblicità

cammy10470805 : @cusano_claudia @Howard_The_ Addirittura parecchi !! L'invidia è na brutta bestia... ah signora, non me ne voglia… - Martamelluso94 : RT @melinoae: Un uomo dice di non aver disforia, di non essere trans, ma fa il coming out da tale solo perché ogni tanto gli piace truccars… - Isabell27014416 : @siaaaaaa4000 Ma uno che festeggia il compleanno potrà decidere con chi stare, come vestirsi e come truccarsi? Chiedo - imaledisal : @ombranotturna truccarsi è una scelta, come tingersi i capelli, farsi le unghie o indossare la minigonna! se ti sen… - mEla_tir0 : RT @melinoae: Un uomo dice di non aver disforia, di non essere trans, ma fa il coming out da tale solo perché ogni tanto gli piace truccars… -