Acea con Ntt Data presenta Waidy Management System, piattaforma digitale per tutela acqua (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Ntt Data Italia e Acea hanno presentato oggi, in occasione dell'evento di lancio delle due Google Cloud region italiane, Waidy Management System (Wms), la soluzione cloud native per la tutela della risorsa idrica, pensato per ottimizzare la gestione dell'acqua nelle reti. Intuitiva e moderna Digital Water Platform, Wms è una piattaforma tecnologica che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, sempre più diffusa, di razionalizzare l'utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Gestione dei distretti idrici, elaborazione di dati per il controllo dei volumi d'acqua gestiti, monitoraggio centralizzato della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - NttItalia ehannoto oggi, in occasione dell'evento di lancio delle due Google Cloud region italiane,(Wms), la soluzione cloud native per ladella risorsa idrica, pensato per ottimizzare la gestione dell'nelle reti. Intuitiva e moderna Digital Water Platform, Wms è unatecnologica che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, sempre più diffusa, di razionalizzare l'utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Gestione dei distretti idrici, elaborazione di dati per il controllo dei volumi d'gestiti, monitoraggio centralizzato della ...

Pubblicità

JackMaretti96 : RT @AceaGruppo: 'Waidy Management System', progetto nato in collaborazione con @NTTDATA_IT per supportare gli operatori ACEA nella gestione… - Sofia04052020 : RT @AceaGruppo: 'Waidy Management System', progetto nato in collaborazione con @NTTDATA_IT per supportare gli operatori ACEA nella gestione… - Profilo3Marco : RT @AceaGruppo: 'Waidy Management System', progetto nato in collaborazione con @NTTDATA_IT per supportare gli operatori ACEA nella gestione… - UBrignone : RT @AceaGruppo: 'Waidy Management System', progetto nato in collaborazione con @NTTDATA_IT per supportare gli operatori ACEA nella gestione… - AceaGruppo : 'Waidy Management System', progetto nato in collaborazione con @NTTDATA_IT per supportare gli operatori ACEA nella… -