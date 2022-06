Vince Russo: “Paul Heyman non è credibile” (Di martedì 14 giugno 2022) Paul Heyman è un’istituzione nel mondo del wrestling. Fine conoscitore del business, sta vivendo una straordinaria fase della sua carriera, a fianco di Roman Reigns. Ma non tutti sembrano apprezzare le doti di Heyman al microfono.Infatti, Russo ha accusato Paul Heyman di non essere credibile nei suoi promo, nonostante nel corso della sua carriera abbia prestato la propria voce al servizio di numerose Superstar come Brock Lesnar e CM Punk, tra gli altri. Nessun effetto Paul Heyman ha fatto un promo sul ring rivelando la stipulazione del match titolato tra Matt Riddle e Roman Raigns, introducendo poi gli Usos. Intervenendo a Legion of Raw, Vince Russo ha criticato il segmento ed in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022)è un’istituzione nel mondo del wrestling. Fine conoscitore del business, sta vivendo una straordinaria fase della sua carriera, a fianco di Roman Reigns. Ma non tutti sembrano apprezzare le doti dial microfono.Infatti,ha accusatodi non esserenei suoi promo, nonostante nel corso della sua carriera abbia prestato la propria voce al servizio di numerose Superstar come Brock Lesnar e CM Punk, tra gli altri. Nessun effettoha fatto un promo sul ring rivelando la stipulazione del match titolato tra Matt Riddle e Roman Raigns, introducendo poi gli Usos. Intervenendo a Legion of Raw,ha criticato il segmento ed in ...

