Nel Lazio via libera all'abbattimento dei cinghiali (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Fino a 50 mila abbattimenti di cinghiali nella regione Lazio, raddoppiando quelli previsti nell'ultima stagione venatoria, 2021-2022. È stato approvato oggi dalla giunta regionale della Pisana il Priu (Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale) 2022-2024. Un piano di drastica riduzione, considerando che attualmente si stima siano 75mila i cinghiali presenti nel Lazio. Per contenere la peste suina, l'obiettivo è raddoppiare il numero di abbattimenti oltre all'adozione e diffusione delle procedure di biosicurezza sia per lo smaltimento della carcasse e per la sorveglianza degli allevamenti di suini. Dunque, ridurre drasticamente la presenza dei cinghiali stimata in circa 75 mila ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Fino a 50 mila abbattimenti dinella regione, raddoppiando quelli previsti nell'ultima stagione venatoria, 2021-2022. È stato approvato oggi dalla giunta regionale della Pisana il Priu (Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale) 2022-2024. Un piano di drastica riduzione, considerando che attualmente si stima siano 75mila ipresenti nel. Per contenere la peste suina, l'obiettivo è raddoppiare il numero di abbattimenti oltre all'adozione e diffusione delle procedure di biosicurezza sia per lo smaltimento della carcasse e per la sorveglianza degli allevamenti di suini. Dunque, ridurre drasticamente la presenza deistimata in circa 75 mila ...

LegaSalvini : (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli… - lucianonobili : Scusa @CarloCalenda ma quando parli di “no chiaro a Pd/5S” e di “abbandonare opportunismi” stai annunciando l’uscit… - pisto_gol : Marcos Antonio, il Kantè brasiliano, è il primo colpo mercato della Lazio. Centrocampista centrale, tecnico e dutti… - sulsitodisimone : Nel Lazio via libera all'abbattimento dei cinghiali - antoferito1 : RT @romatoday: Trovato morto in auto, sul sedile della vettura un fucile -