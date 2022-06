Juventus, si attende la risposta di Di Maria: c’è la data limite (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri attendono una risposta da parte di Di Maria, c’è la data limite Ci siamo: è attesa a breve la risposa definitiva di Angel Di Maria alla Juventus. L’argentino tornerà questa settimana a Parigi dopo l’impegno con la nazionale per decidere il suo futuro. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, restano ottimisti: il Barcellona non sembra essere più una seria candidata e i bianconeri intravedono il traguardo. Entro domani o giovedì dovrebbe arrivare la risposta definitiva di Di Maria: dentro o fuori. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri attendono unada parte di Di, c’è laCi siamo: è attesa a breve la risposa definitiva di Angel Dialla. L’argentino tornerà questa settimana a Parigi dopo l’impegno con la nazionale per decidere il suo futuro. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, restano ottimisti: il Barcellona non sembra essere più una seria candie i bianconeri intravedono il traguardo. Entro domani o giovedì dovrebbe arrivare ladefinitiva di Di: dentro o fuori. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

