Roma | riapre dopo uno stop lungo 30 anni la stazione Vigna Clara

(Di lunedì 13 giugno 2022) COLLEGATA ALLA METRO A 13 giugno 2022 17:33 - - > leggi- - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Pubblicità

gualtierieurope : Oggi riapre la stazione di #VignaClara, strategica per la #mobilità su ferro della nostra città. Una bella notizia… - fsnews_it : Il Gruppo FS, tramite RFI, ha riaperto la #stazione ?? di #VignaClara, un tratto dell’anello ferroviario ?? di #Roma.… - FIRSTonlineTwit : FS, riapre dopo 32 anni il tratto dell’anello ferroviario di Roma tra Vigna Clara, Valle Aurelia e San Pietro - FIR… - canaledieci : Roma, riapre dopo 32 anni la stazione di Vigna Clara: oggi il primo treno -

COLLEGATA ALLA METRO A 13 giugno 2022 17:33dopo uno stop lungo 30 anni la stazione Vigna Clara - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - ...... collegando un importante quadrante dinord con la Linea A della metro e poi, dopo aver toccato le stazioni di Quattro Venti e diTrastevere, raggiungendoOstiense dove i viaggiatori ...Riapre la stazione di Vigna Clara dopo oltre 30 anni. Ad inaugurare la ripartenza il Regionale 5980. L'attivazione della linea Vigna Clara - Valle Aurelia sarà un punto di svolta per la circolazione: ...Si tratta di un tratto cruciale dell'anello ferroviario della Capitale, inaugurato nell'anno dei mondiali di calcio di Italia '90 e rimasto chiuso per 32 anni ...