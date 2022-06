Inter, dopo l’Empoli anche il Bologna su Esposito (Di lunedì 13 giugno 2022) Sebastiano Esposito cercato in Serie A Il prestito al Basilea nella passata stagione ha riacceso l’Interesse di diversi club di Serie A su Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter è cercato dall’Empoli, che i nerazzurri potrebero inserire nell’affare Asslani, ma anche dal Bologna così come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. “Nei giorni scorsi attorno al suo nome si è affacciato l’Empoli: colpa, si fa per dire, dell’Interessamento nerazzurro per Asllani il cui acquisto metterebbe sul piatto tutta una serie di contropartite tecniche da girare ai toscani fra cui, appunto, Esposito (che il 2 luglio compirà 20 anni) e anche Satriano. Per questo motivo ad ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Sebastianocercato in Serie A Il prestito al Basilea nella passata stagione ha riacceso l’esse di diversi club di Serie A su Sebastiano. L’attaccante di proprietà dell’è cercato dal, che i nerazzurri potrebero inserire nell’affare Asslani, madalcosì come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. “Nei giorni scorsi attorno al suo nome si è affacciato: colpa, si fa per dire, dell’essamento nerazzurro per Asllani il cui acquisto metterebbe sul piatto tutta una serie di contropartite tecniche da girare ai toscani fra cui, appunto,(che il 2 luglio compirà 20 anni) eSatriano. Per questo motivo ad ...

