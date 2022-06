Pubblicità

Guerra in ucraina e forme di resistenza armata agli occupanti. Unè esploso a, città ucraina controllata dalle forze di Mosca, vicino all'edificio del locale `ministero dell'Interno´ dell'amministrazione filorussa. Lo ha reso noto Vladimir Rogov, ...... filorussi parlano di attentato Una forte esplosione si è veriticata nella città di, all'... L'esplosione sarebbe stata provocata da unpiazzato in un bidone della spazzatura. Ore 18:28 ... Melitopol, un ordigno esplode davanti alla sede dell’amministrazione filo-russa: opera della resistenza ucraina Guerra in ucraina e forme di resistenza armata agli occupanti. Un ordigno è esploso a Melitopol, città ucraina controllata dalle forze di Mosca, vicino all’edificio del locale `ministero dell’Interno´ ...