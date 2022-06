Lulù Selassié | Compleanno completamente rovinato: “Che tristezza” (Di domenica 12 giugno 2022) Ennesimo brutto colpo per l’ex gieffina Lulù Selassié nel giorno del suo Compleanno: attacco frontale davanti a tutti Il dispiacere di Lulù Selassié (screenshot GF Vip)Dopo la fine del Grande Fratello Vip questo è senza dubbio il momento più difficile per Lulù Selassié. L’ex gieffina non solo si è vista costretta a fare i conti con la decisione di Manuel Bortuzzo di mettere fine alla loro storia d’amore. In queste ore si è ritrovata infatti a dover anche gestire un Compleanno particolarmente complicato. La giovane principessina lo scorso 9 giugno ha spento 24 candeline e lo ha fatto con una piccola festa a sorpresa con pochi invitati: un momento ripreso anche dalle telecamere di Chi. Un piccola anteprima in vista dell’evento che però si è vista ... Leggi su direttanews (Di domenica 12 giugno 2022) Ennesimo brutto colpo per l’ex gieffinanel giorno del suo: attacco frontale davanti a tutti Il dispiacere di(screenshot GF Vip)Dopo la fine del Grande Fratello Vip questo è senza dubbio il momento più difficile per. L’ex gieffina non solo si è vista costretta a fare i conti con la decisione di Manuel Bortuzzo di mettere fine alla loro storia d’amore. In queste ore si è ritrovata infatti a dover anche gestire unparticolarmente complicato. La giovane principessina lo scorso 9 giugno ha spento 24 candeline e lo ha fatto con una piccola festa a sorpresa con pochi invitati: un momento ripreso anche dalle telecamere di Chi. Un piccola anteprima in vista dell’evento che però si è vista ...

