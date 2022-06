Codacons contro Dazn: esposto sull’aumento dei prezzi (Di domenica 12 giugno 2022) Codacons contro Dazn. L’associazione dei consumatori ha presentato un esposto contro la piattaforma streaming con una denuncia a tutela dei tifosi e degli utenti, all’Antitrust e all’Agcom. L’associazione chiede un procedimento istruttorio per “accertare la legittimità degli aumenti tariffari disposti unilateralmente dalla società, e il rispetto dei diritti degli utenti già abbonati al servizio”. Si legge nel testo dell’esposto: “L’aumento delle tariffe stabilito dalla piattaforma è pari al 50% (si passerà difatti da un abbonamento mensile di euro 19,99 ad uno pari ad euro 29,99 nonché ad un altro di 39,99 euro se si vuole applicare il pacchetto plus) e potrebbe comportare, oltre che un aggravio sulle tasche di numerosi utenti/abbonati fruitori del servizio, un vero e proprio ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022). L’associazione dei consumatori ha presentato unla piattaforma streaming con una denuncia a tutela dei tifosi e degli utenti, all’Antitrust e all’Agcom. L’associazione chiede un procedimento istruttorio per “accertare la legittimità degli aumenti tariffari disposti unilateralmente dalla società, e il rispetto dei diritti degli utenti già abbonati al servizio”. Si legge nel testo dell’: “L’aumento delle tariffe stabilito dalla piattaforma è pari al 50% (si passerà difatti da un abbonamento mensile di euro 19,99 ad uno pari ad euro 29,99 nonché ad un altro di 39,99 euro se si vuole applicare il pacchetto plus) e potrebbe comportare, oltre che un aggravio sulle tasche di numerosi utenti/abbonati fruitori del servizio, un vero e proprio ...

Pubblicità

borghi_claudio : @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contr… - sportface2016 : #Codacons contro #Dazn: presentato un esposto sull'aumento dei prezzi - Agenpress : Palermo, caos seggi: Codacons presenta esposto alla Procura della Repubblica - infoitsport : Il Codacons presenta un esposto contro Dazn ad Antitrust e Agcom - zazoomblog : Codacons: calcio in tv esposto contro Dazn ad Antitrust e Agcom. Disservizi e aumenti ingiustificati - #Codacons:… -