ATP Queen's 2022, Matteo Berrettini cerca una nuova impresa. Primo turno ostico, poi ancora Sonego o Murray all'orizzonte… (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo la straordinaria cavalcata a Stoccarda, Matteo Berrettini sarà impegnato da domani sull'erba londinese del prestigioso torneo del Queen's. Il tennista romano si presenta da campione uscente e soprattutto con un'enorme fiducia dopo la brillante vittoria in Germania. Un successo al rientro, al Primo torneo dopo l'infortunio alla mano e la consapevolezza che sull'erba Matteo è davvero uno dei più forti del mondo. E' impressionante il record di Berrettini sull'erba dal 2019 (26-3), con due sconfitte arrivate a Wimbledon contro Roger Federer e Novak Djokovic, quest'ultima nella storica finale. L'altro ko è stato quello con il belga David Goffin in semifinale ad Halle. Numero davvero impressionanti per il nativo di Roma, che ora cerca una nuova ...

