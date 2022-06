Allegri vs Bonucci, lite furibonda: “Ecco perché se ne è andato” Scontro totale (Di domenica 12 giugno 2022) Bonucci è uno dei leader della Juventus anche se, in passato, decise di andare al Milan; a distanza di anni scopriamo il vero motivo. In questa stagione ha avuto diversi problemi fisici ma la sua leadership non è mai stata in discussione; parliamo di Bonucci, difensore della Juventus e uomo spogliatoio della squadra bianconera. Il classe 1987, con l’addio di Chiellini, sarà ancora più determinante nella prossima stagione dove l’obiettivo è quello di tornare ad imporsi in Italia ed essere nuovamente protagonista in ambito europeo. Missione complicata ma, per raggiungere questo doppio obiettivo, sarà fondamentale l’esperienza e il carisma di un giocatore come Bonucci; in passato, però, il centrale azzurro è andato al Milan. A distanza di tempo andiamo a scoprire il vero motivo del trasferimento. LaPresseNella stagione ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 12 giugno 2022)è uno dei leader della Juventus anche se, in passato, decise di andare al Milan; a distanza di anni scopriamo il vero motivo. In questa stagione ha avuto diversi problemi fisici ma la sua leadership non è mai stata in discussione; parliamo di, difensore della Juventus e uomo spogliatoio della squadra bianconera. Il classe 1987, con l’addio di Chiellini, sarà ancora più determinante nella prossima stagione dove l’obiettivo è quello di tornare ad imporsi in Italia ed essere nuovamente protagonista in ambito europeo. Missione complicata ma, per raggiungere questo doppio obiettivo, sarà fondamentale l’esperienza e il carisma di un giocatore come; in passato, però, il centrale azzurro èal Milan. A distanza di tempo andiamo a scoprire il vero motivo del trasferimento. LaPresseNella stagione ...

1987_Lorenza : Un centrale da fa crescere e un Bonucci da fare sedere in panchina. Allegri sta già piangendo. In bocca la lupo mister. - er_pasca : @Mary90792655 @kravotz @atchouameni Mmmh insomma, vedendo gli ultimi anni della Juve... Bonucci va e torna dopo un… - saveriolorusso : @TUTTOJUVE_COM Bonucci Allegri Morata Buffone Pogba? Ormai solo cavalli di ritorno. - mcrisj01 : RT @pauloflorenz: Qualche precisazione: - #Bonucci è andato al #Milan perché aveva litigato con #Allegri e non si trovava più bene. NON HA… - pauloflorenz : RT @pauloflorenz: Qualche precisazione: - #Bonucci è andato al #Milan perché aveva litigato con #Allegri e non si trovava più bene. NON HA… -