TEST: scegli una luna per conoscere i tuoi pensieri più nascosti (Di sabato 11 giugno 2022) Fin dalla preistoria le persone hanno osservato la luna e hanno cercato di interpretarne le fasi. Di norma collegavano il ciclo crescente a eventi propizi e la fase decrescente a momenti di sospensione o paura. Ancora oggi l’immagine di questo satellite ci intriga e ispira… Ma ognuno di noi è affascinato da un suo aspetto particolare. Facciamo un TEST: scegli una luna e proviamo a collegarla a tratti della personalità che nascondi… Il simbolo della mezzaluna è presente in moltissime culture. Lo troviamo nella scrittura cinese, nei geroglifici egiziani e nell’iconografia islamica. La luna piena in sé veniva vista come dea dai mesopotamici, dai greci e dai romani. E lo stesso valeva per la luna nera. Guarda il cielo e scegli una luna… ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 giugno 2022) Fin dalla preistoria le persone hanno osservato lae hanno cercato di interpretarne le fasi. Di norma collegavano il ciclo crescente a eventi propizi e la fase decrescente a momenti di sospensione o paura. Ancora oggi l’immagine di questo satellite ci intriga e ispira… Ma ognuno di noi è affascinato da un suo aspetto particolare. Facciamo ununae proviamo a collegarla a tratti della personalità che nascondi… Il simbolo della mezzaè presente in moltissime culture. Lo troviamo nella scrittura cinese, nei geroglifici egiziani e nell’iconografia islamica. Lapiena in sé veniva vista come dea dai mesopotamici, dai greci e dai romani. E lo stesso valeva per lanera. Guarda il cielo euna… ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Test della poltrona: scegli la tua preferita e scopri il tuo posto nel mondo #test #poltrona #scegli #preferita… - CyberSecHub0 : RT @Cybertech_eu: #VulnerabilityAssessment e #PenetrationTest sono fondamentali per misurare e rafforzare la tua #Cybersecurity. Scegli il… - Cybertech_eu : #VulnerabilityAssessment e #PenetrationTest sono fondamentali per misurare e rafforzare la tua #Cybersecurity. Sceg… - EngineeringDHUB : RT @EngineeringSpa: #VulnerabilityAssessment e #PenetrationTest sono fondamentali per misurare e rafforzare la tua #Cybersecurity. Scegli i… - mc_vetrone : RT @EngineeringSpa: #VulnerabilityAssessment e #PenetrationTest sono fondamentali per misurare e rafforzare la tua #Cybersecurity. Scegli i… -