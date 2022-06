Simonetta Martellini | “Il triplice “Campioni del Mondo” se l’era preparato”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 11 giugno 2022), figlia del più noto Nando, ha rilasciato una lunga e splendida intervista a Ticino7, allegato a laRegione, in cui ricorda suo padre scomparso nel 2004. “Mi ricordo che quando papà andava all’estero a seguire l’Italia aveva sempre un pensiero per gli italiani che vivevano in quel Paese, soprattutto quando le cose andavano male. Mi raccontava la frustrazione, la tristezza di queste persone che nella squadra di calcio rivivevano la Patria lontana, e una sconfitta, o un comportamento rinunciatario della Nazionale erano una sofferenza che andava al di là del calcio. Così come, allo stesso modo, quando le cose andavano bene era gioia pura”. Poi si sofferma su queldel!”, che suo padre pronunciò alla fine di Italia-Germania entrato poi nel patrimonio culturale ...