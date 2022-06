Milano, maxi rissa tra inquilini: 60 persone in strada (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Una maxi rissa è scoppiata ieri sera tra gli inquilini in via Bolla, a Milano, coinvolgendo una sessantina di persone. La rissa, avvenuta all’altezza del civico 40, ha coinvolto gli occupanti degli alloggi di residenza popolare di quella via. Le persone si sarebbero riversate in strada verso le 21.30, armate anche di bastoni, per motivi in corso di accertamento ovvero di difficile convivenza tra gruppi già caratterizzati da frequenti frizioni. Gli agenti della polizia di Stato inviati dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, sono intervenuti subito con una decina di volanti prima e con 5 squadre del reparto mobile a disposizione di un dirigente della questura e poi, verso le ore 23.20, hanno ripristinato l’ordine ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaè scoppiata ieri sera tra gliin via Bolla, a, coinvolgendo una sessantina di. La, avvenuta all’altezza del civico 40, ha coinvolto gli occupanti degli alloggi di residenza popolare di quella via. Lesi sarebbero riversate inverso le 21.30, armate anche di bastoni, per motivi in corso di accertamento ovvero di difficile convivenza tra gruppi già caratterizzati da frequenti frizioni. Gli agenti della polizia di Stato inviati dal questore di, Giuseppe Petronzi, sono intervenuti subito con una decina di volanti prima e con 5 squadre del reparto mobile a disposizione di un dirigente della questura e poi, verso le ore 23.20, hanno ripristinato l’ordine ...

