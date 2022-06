Il finale di First Kill, spiegato (Di sabato 11 giugno 2022) Come finisce First Kill: la trama dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di First Kill, in streaming su Netflix dal 10 giugno. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di sabato 11 giugno 2022) Come finisce: la trama dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di, in streaming su Netflix dal 10 giugno. Tvserial.it.

Pubblicità

_itsnatsu : Netflix vedi di rinnovare first kill perché non puoi lasciarmi con quel finale - 3getyouthemoon : e va bene iniziamo first kill che poi è ispirato a romeo e giulietta quindi ci aspettiamo l'ennesimo finale atroce… - jogyan_ : Comunque ho visto il primo ep di first kill; un pochino cringe perché stiamo comunque parlando di netflix, però il… - sallycanwaitt : Tsitsipas sull'erba è abbastanza inutile, Berrettini rientra da un infortunio dopo quasi 3 mesi senza giocare, come… - sallycanwaitt : @LbjOvidio Ma infatti lo considero. Ma sarebbero first (Djokovic) e second (Nadal) seed, quindi, si potrebbero, eve… -