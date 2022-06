Elicottero scomparso, spunta un video del volo nella tempesta (Di sabato 11 giugno 2022) Nel frattempo la Gazzetta di Modena riporta che ci sarebbe un breve video di pochi secondi inviato via chat da uno dei 6 passeggeri al figlio, mostrando il volo dell'Elicottero. Il figlio di uno dei ... Leggi su gonews (Di sabato 11 giugno 2022) Nel frattempo la Gazzetta di Modena riporta che ci sarebbe un brevedi pochi secondi inviato via chat da uno dei 6 passeggeri al figlio, mostrando ildell'. Il figlio di uno dei ...

