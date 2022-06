Palermo | la denuncia di una ragazza | “Picchiata da una baby gang per omofobia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Un raid omofobo da parte di unamentre andava a fare un prova di lavoro. Laarriva da unapalermitana, Giada, che spiega su Facebook di essere stata aggredita da un gruppo di 5 ragazzini in pieno giorno. I motivi che avrebbero portato il gruppo di minori a deridere e picchiare Giada sarebbero legati al suo aspetto e al suo orientamento sessuale: “A quanto pare – spiega – non si capisce se sono maschio o femmina. Uno del gruppo durante l’aggressione ha pensato bene di farmi cadere per terra con uno sgambetto mentre mi stavo difendendo, così che il resto del gruppo potesse prendermi a calci e pugni in testa e nel resto del corpo. È la terza aggressione nell’arco di 5 anni”. Laha spiegato che la “violenza omofoba inimmaginabile” è avvenuta mentre andava a fare “una ...