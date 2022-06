Con WhatsApp Beta 2.22.13.14 arriva un nuovo comodo filtro per le ricerche (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova Beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.22.13.14 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuovadiper Android: parliamo della versione 2.22.13.14 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Con WhatsApp Beta 2.22.13.14 arriva un nuovo comodo filtro per le ricerche - MrESTINZIONE : RT @BillyZanne: Quando tua moglie ti scrive su WhatsApp che è in giro con Cinzia - luvfuriachiara : Chissà se qualcuno ha la chat con me su whatsapp fissata in alto :( - 24Mattino : La terza parte di #24Mattino inizia con la lente d'ingrandimento sull'attualità e la politica del nostro… - Elmita_Side : Hoy me presentaron a un chico u.u y tuve que darle mi WhatsApp Igual ya siempre les digo 'a mi me gustan con dine… -