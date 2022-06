Barbara d'Urso, ultima puntata di Pomeriggio 5: "Ci vediamo a settembre" (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante l'ultima puntata la conduttrice ha ringraziato anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24: "Vedo dietro le quinte Paolo Liguori direttore di Tgcom24 che voglio ringraziare per averci ospitato ... Leggi su superguidatv (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante l'la conduttrice ha ringraziato anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24: "Vedo dietro le quinte Paolo Liguori direttore di Tgcom24 che voglio ringraziare per averci ospitato ...

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - vespertiIia : madonna i video giapponesi col filtro in faccia già impostato e il filtro colore che li sbianca peggio di Barbara D'Urso - Mattiabuonocore : Nel comunicato di Mediaset, non si parla degli ascolti di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso li aggiunge nella storia col comunicato - Unf_Tweet : - barbaradurso_ : RT @durso_club: Con una media del 18%, si chiude un'edizione da record di #Pomeriggio5 ?? 180 puntate, 4 studi, 2 settimane extra di progra… -