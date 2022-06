(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - La presidente della Commissione Europea Ursula Von Derè arrivata in, dove è stata accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai piedi della scala dell'ingresso di Sisto IV, adornato dalla statua della Lupa. L'ingresso è stato scandito dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano in abiti storici. "Wonderful", ha detto la presidente dopo essersi fatta illustrare dal sindaco i monumenti che circondano il

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Ricostruiremo l'Ucraina, è nostro dovere' #ucraina #guerra #russia #kiev #putin #zelensky… - Adnkronos : #Ucraina, von der Leyen: 'Dobbiamo assicurarci che #Putin fallisca e che la libertà prevalga. Questo è il nostro co… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Von Der Leyen in Campidoglio: (Adnkronos) - 'Wonderful' il commento della presidente della Commissione europea https://t.… - Linkiesta : Gli edifici europei saranno ecologici, funzionali e accessibili, dice Ursula von der Leyen | @europea_lk -

Protagonista e star, laLeyen, di un festival verde per l'Europa creativa, finalizzato a definire e pianificare una visione nuova, verde del vivere in Europa. Una sorta di EuroVision delle ...... e lo fara' suggerendo criteri di sostenibilita' ambientale: lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, intervenuta questa mattina in Vaticano alla conferenza dedicata ...Roma, 9 giu. (askanews) - Ricostruire l'Ucraina insieme agli ucraini, è per l'Unione europea "un obbligo morale", oltre che un interesse geopolitico. A dirlo, dal palco del Maxxi dove ha partecipato a ...Le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen all'apertura ufficiale della prima edizione del Festival Internazionale ...