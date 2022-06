Stoccarda: Sonego prova a raggiungere Berrettini nei quarti (live ora in tv) (Di giovedì 9 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo (n.6) e avanti un set con il tedesco Struff: chi vince sarà l’avversario di Matteo (n.2) nei quarti in programma venerdì Leggi su federtennis (Di giovedì 9 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo (n.6) e avanti un set con il tedesco Struff: chi vince sarà l’avversario di Matteo (n.2) neiin programma venerdì

Advertising

sportface2016 : Lorenzo #Sonego e Jan Lennard Struff rientrano in campo per la prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia:… - livetennisit : ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Lorenzo Sonego a Stoccarda (L… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Il programma di domani a Stoccarda. Il match interrotto per pioggia tra Sonego e Struff proseguirà domani dopo Otte vs S… - CamiGiorgi_fan : RT @federtennis: Interrotti e rinviati a domani i match di Lorenzo #Sonego e Camila #Giorgi a causa della pioggia ?? ??Stoccarda: Sonego ??… - infoitsport : Atp/Wta Tour - Stoccarda e Nottingham: pioggia protagonista. Bloccati Sonego e Giorgi -