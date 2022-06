Salario minimo, Orlando “Intervento va fatto il prima possibile” (Di giovedì 9 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Un Intervento sui salari credo sia da fare il prima possibile. Quale sia la formula, se una norma compiuta o semplicemente un accordo tra le parti sociali che abbia anche riferimento in una norma, è una discussione che va fatta ma velocemente”. Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, a margine del comizio del Pd che chiude la campagna elettorale per le amministrative a Genova. “Non ci possiamo permettere di vedere sprofondare ancora lavoratori in una condizione di povertà: sono già il 12% del mercato del lavoro, spesso in condizioni associate al precariato. Non possiamo permetterci una crescita delle disuguaglianze, non possiamo permetterci che l’inflazione impoverisca il ceto medio”, ha concluso Orlando. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Unsui salari credo sia da fare il. Quale sia la formula, se una norma compiuta o semplicemente un accordo tra le parti sociali che abbia anche riferimento in una norma, è una discussione che va fatta ma velocemente”. Così Andrea, ministro del Lavoro, a margine del comizio del Pd che chiude la campagna elettorale per le amministrative a Genova. “Non ci possiamo permettere di vedere sprofondare ancora lavoratori in una condizione di povertà: sono già il 12% del mercato del lavoro, spesso in condizioni associate al precariato. Non possiamo permetterci una crescita delle disuguaglianze, non possiamo permetterci che l’inflazione impoverisca il ceto medio”, ha concluso. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Advertising

beppe_grillo : L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #salariominimo è un fatto importante. E' ora di adottare una legge sul sal… - _Nico_Piro_ : Per loro che sono contro il salario minimo sarebbe necessaria una legge sul salario massimo - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - franciisau : RT @sdraiatiXCivati: Cosa volevamo: il salario minimo, il ddl Zan, la legalizzazione della cannabis e dell’eutanasia, la detassazione degli… - Virus1979C : RT @Mov5Stelle: 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essenziale ne… -