Gatti | Scalvini | Esposito e Cancellieri | contro l’Inghilterra scende in campo la nuova Italia dell’era Gnonto

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un anno fa la sfida valeva gli Europei, sabato prossimo ci saranno in palio soltanto tre punti utili per la classifica del Gruppo 3 di Nations League. E non solo. Perché Inghilterra-sarà l’occasione buona per rivedere inaltri giovanissimi convocati da Mancini confrontarsi con campioni del calibro di Harry Kane. Non c’è dubbio, del resto, che dopo la terribile eliminazione dal mondiale di Qatar, ora l’attenzione degli appassionati è tutta sul futuro della nazionale azzurra e, ovviamente, sui calciatori che potrebbero far dimenticare le enormi delusioni degli ultimi mesi. In tal senso, con diversi Azzurri tornati a casa (Insigne, Jorginho, Bonucci, Belotti, Biraghi) è una Nazionale giovane e ambiziosa quella al lavoro al Centro Tecnico Federale, dove in sala stampa si sono presentati, ...