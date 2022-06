Elicottero disperso su Appennino, ricerche in corso tra Lucca e Modena: a bordo 7 persone (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Elicottero risulta disperso sull’Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca. Sono in corso le ricerche. A bordo del velivolo, un Agusta Koala, ci sarebbero 6 passeggeri stranieri e un pilota italiano. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 giugno 2022) Unrisultasull’tosco-emiliano, al confine tra le province di. Sono inle. Adel velivolo, un Agusta Koala, ci sarebbero 6 passeggeri stranieri e un pilota italiano.

