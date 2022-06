C’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 al confine tra Marche e Abruzzo (Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì poco dopo le 13 . Il terremoto ha avuto epicentro nel Mare Adriatico, una decina di chilometri al largo della costa di San Benedetto del Tronto, in Leggi su ilpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì poco dopo le 13 . Ilha avuto epicentro nel Mare Adriatico, una decina di chilometri al largo della costa di San Benedetto del Tronto, in

Advertising

GiovaQuez : @rulajebreal Ancora insistono a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che… - AlfredoPedulla : #Asllani-#Inter: c’è già stato un incontro blindato con gradimento confermato. Operazione imbastita come anticipato lunedì ?? - GiovaQuez : Mannoia ancora insiste a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che capita,… - DenverCartoons : RT @metruvatstrunz: C'è stato un tempo in cui, nei bar, invece delle sale slot c'erano questi... Ed era tutto più bello! ?? - StefanoRossi_ : @DavideDa3 @Lady_Radio Non l’ha rifiutata ad essere precisi. Qui Della Valle stava rientrando per cedere e lui - le… -

Treviglio, 8mila persone restano senza medico di base e l'Ats richiama i pensionati ultrasettantenni: 'Situazione insostenibile' Negli ultimi mesi è stato un susseguirsi di appelli da parte dei sindacati, che denunciano la mancanza di professionisti . Ora, attraverso i fondi del Pnrr , il governo sta cercando di mettere una ... Neri Parenti/ 'Coi cinepanettoni facevamo cose eccessive. Erano altri tempi...' A lanciarlo come regista è stato il lungo sodalizio con Paolo Villaggio, iniziato nel 1980 con " cc ": ' Anche se villaggio aveva 20 anni più di me, siamo stati tanti anni insieme perché avevamo una ... Ipsoa Negli ultimi mesi èun susseguirsi di appelli da parte dei sindacati, che denunciano la mancanza di professionisti . Ora, attraverso i fondi del Pnrr , il governo sta cercando di mettere una ...A lanciarlo come regista èil lungo sodalizio con Paolo Villaggio, iniziato nel 1980 con " cc ": ' Anche se villaggio aveva 20 anni più di me, siamo stati tanti anni insieme perché avevamo una ... Contributo wedding e HO.RE.CA.: domande dal 9 al 23 giugno 2022