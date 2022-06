Ambiente | Calenda | ' ieri in Ue Pd ha totalmente sbagliato'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il Pd hain Europa sull'Ets. "Si è verificata una spaccatura perchè è stato votato un emendamento, che anche io ho votato, che diceva che per le aziende che ancora non hanno la tecnologia per ridurre le emissioni ci sono una parte di certificati verdi che vengono dati gratuitamente. Quello che invece ha cercato di fare il Pse è stato quello di diminuire il tempo in cui questi certificati gratuiti vengono dati e questo avrebbe messo in difficoltà tutta la filiera italiana". Così Carloa Metropolis su Repubblica.it.

Advertising

ignaziocorrao : PPE (Forza Italia) e Renew (Italia viva e Calenda) pensavano di poter annacquare il testo a favore di lobbies e man… - matteotti_g : RT @ignaziocorrao: PPE (Forza Italia) e Renew (Italia viva e Calenda) pensavano di poter annacquare il testo a favore di lobbies e mantener… - rob_rio : RT @ignaziocorrao: PPE (Forza Italia) e Renew (Italia viva e Calenda) pensavano di poter annacquare il testo a favore di lobbies e mantener… - infoitinterno : Ambiente, Calenda: «Con il sì a Fit for 55 il Pd distrugge la filiera automotive» - infoitinterno : Ambiente: Calenda, 'scelta Pd folle, Tinagli ha votato sì con il Ppe e Renew' -

leggo.it

...continuare i progetti di decarbonizzazione fatti dalla regione Puglia perch Emiliano sull'... L'unico a notarlo è Carloche, pubblicando le due dichiarazioni contrastanti di Draghi ed ...... ha attaccato Giorgia Meloni , "Il Pd ha votato come le destre", ha incalzato Carlo. Ma è ... Fondo Sociale per il Clima e carbon tax alle frontiere tornano in Commissionementre ... Ambiente, Calenda: «Con il sì a Fit for 55 il Pd distrugge la filiera automotive» Quello che invece ha cercato di fare il Pse è stato quello di diminuire il tempo in cui questi certificati gratuiti vengono dati e questo avrebbe messo in difficoltà tutta la filiera italiana”. Così ...Di nuovo mi trovo nella posizione di denunciare certe accuse e nel frattempo mi chiedo: dov’era Carlo Calenda quando a Sesto Casapound ... quando abbiamo parlato di sanità, di ambiente, di giovani, di ...