Trauma e nostalgia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Pubblicato originariamente nel 2009 e riproposto ora in una nuova edizione, questo saggio della filosofa tedesca Judith Kasper reca il seguente sottotitolo: “Per una lettura del concetto di Heimat”. Si tratta dunque di uno studio volto in primo luogo ad analizzare il significato del termine e che esamina poi la maniera in cui, nel secondo Dopoguerra – a causa dei crimini commessi in suo nome – l’idea in oggetto ha finito per cadere nel più assoluto discredito uscendo di conseguenza dal novero delle nozioni utilizzate nell’ambito della riflessione politico-filosofica. L’autrice osserva, anzitutto, come Heimat costituisca una parola pressoché intraducibile, dal momento che ogni suo corrispettivo sembra rivestire un significato fin troppo specifico e si rivela dunque incapace di racchiudere tutte le connotazioni del vocabolo tedesco, che oscilla tra la dimensione pubblica e quella ...