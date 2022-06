Pnrr | Draghi “Piano parte dal basso | protagoniste le regioni”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell'attuazione delNazionale di Ripresa e Resilienza. La scelta di” sottoscriverli “a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il Governo dà allee agli altri enti territoriali nell'attuazione del. Ilè unchedale che ha bisogno del vostro contributo – e di quello dei vostri colleghi – per avere successo. Tocca a voi progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i protagonisti del, e il Governo vuole sostenervi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6per ...

La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell'attuazione del'. Così il premier Mario, durante la ...Il premier Mariosi rivolge così ai governatori durante la cerimonia per la firma dei protocolli per i primi progetti bandiera delcon sei Regioni: Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia ...ROMA (ITALPRESS) – “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Così il premier Mario Draghi nel suo intervento alla firma a Palazzo Chigi dei primi protocolli per i progetti bandiera del Pnrr con le Regioni. (ANSA).