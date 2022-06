MacOS Ventura strizza l’occhio a Linux: Rosetta 2 funziona sulle macchine virtuali (Di mercoledì 8 giugno 2022) La prossima versione di MacOS porterà in dote unanimità che sviluppatori e utenti Linux apprezzeranno moltissimo: si potranno usare app x86 nelle macchine virtuali ARM.... Leggi su dday (Di mercoledì 8 giugno 2022) La prossima versione diporterà in dote unanimità che sviluppatori e utentiapprezzeranno moltissimo: si potranno usare app x86 nelleARM....

Advertising

9to5mac : Stage Manager in macOS Ventura #WWDC22 - Digital_Day : Si potrà eseguire ad esempio Steam, anche difficilmente i giochi funzioneranno. Ottimo per il calcolo scientifico - lillydessi : macOS Ventura permetterà di eseguire app Linux x86 grazie a Rosetta - HDblog - AppleZein : macOS Ventura: TUTTI i Mac COMPATIBILI - spidermac : macOS Ventura e i suoni di sottofondo: pensati per curare l’acufene, vanno bene anche per rilassarsi e rimanere con… -