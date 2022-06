LIVE Musetti-Basilashvili 5-7 3-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il toscano è eliminato, la prosecuzione dura nove minuti (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, ma non si conclude il tennis su OA Sport, visto che Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego saranno in campo nel programma a seguire. Un buon proseguimento di giornata a tutti i lettori! Basilashvili andrà così ad affrontare Nick Kyrgios al secondo turno; Musetti invece si trasferirà a Londra per il Queen’s, dove ancora non sa se giocherà nelle qualificazioni o nel tabellone principale, essendo praticamente in bilico. Vince Nikoloz Basilashvili con servizio e dritto, dura poco più di nove minuti la prosecuzione del match che, dunque, vede Lorenzo Musetti uscire di scena: 7-5 6-3 in favore del georgiano. 40-30 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra, ma non si conclude il tennis su OA Sport, visto che Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego saranno in campo nel programma a seguire. Un buon proseguimento di giornata a tutti i lettori!andrà così ad affrontare Nick Kyrgios al secondo turno;invece si trasferirà a Londra per il Queen’s, dove ancora non sa se giocherà nelle qualificazioni o nel tabellone principale, essendo praticamente in bilico. Vince Nikolozcon servizio e dritto,poco più diladel match che, dunque, vede Lorenzouscire di scena: 7-5 6-3 in favore del georgiano. 40-30 ...

