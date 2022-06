LIVE Musetti-Basilashvili 5-7 2-5, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel match (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Basilashvili, prova a bloccare la palla di rovescio Musetti, ma la palla è fuori di un filo d’erba. Vantaggio Basilashvili, tenta il dritto incrociato Musetti, ma la palla è appena larga. 40-40 Lungo il rovescio a seguire il servizio di Basilashvili. 40-30 Prima centrale vincente di Basilashvili. 30-30 Sbaglia l’approccio a rete Basilashvili, demivolée che va a finire a mezza rete. 30-15 Gran risposta vincente di dritto di Musetti! 12:39 E si ricomincia! Situazione 5-7 2-4 30-0 tutto per Basilashvili, che serve. 12:36 In corso il palleggio di riscaldamento per i due giocatori. 12:33 Siamo ancora in attesa di veder entrare in campo i due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5, prova a bloccare la palla di rovescio, ma la palla è fuori di un filo d’erba. Vantaggio, tenta il dritto incrociato, ma la palla è appena larga. 40-40 Lungo il rovescio a seguire il servizio di. 40-30 Prima centrale vincente di. 30-30 Sbaglia l’approccio a rete, demivolée che va a finire a mezza rete. 30-15 Gran risposta vincente di dritto di! 12:39 E si ricomincia! Situazione 5-7 2-4 30-0 tutto per, che. 12:36 In corso il palleggio di riscaldamento per i due giocatori. 12:33 Siamo ancora in attesa di veder entrare in campo i due ...

