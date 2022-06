Il Bari punta Zanoli e Volpato

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la promozione in Serie B, ildi Luigi De Laurentis cerca di trovare dei rinforzi per avere una rosa competitiva nel secondo campionato d’Italia. L’anno appena trascorso ha dato grandi gioie ai bianco rossi che si sono visti campioni della Serie C con 75 punti, otto in più della seconda, ovvero il Catanzaro. L'articolo

Advertising

PugliaStream : Università, si punta sulla Chimica: un nuovo corso d'intesa con le aziende big - eccheccazz : @mariogi14672523 Verde una punta forse lo è stato tanti anni fa, le sue ultime partite in primavera Roma (2015) lo… - serieB123 : SerieB Il Bari punta il talento della Roma: colpo in prestito - Roby_Passarelli : Biglietto unico integrato e shuttle a guida autonoma: Bari punta sulla mobilità del futuro - Borderline_24 : Biglietto unico integrato e shuttle a guida autonoma: #Bari punta sulla #Mobilità del futuro… -

La Repubblica

Il progettoa migliorare la prontezza e la gestione delle misure urgenti da attuare in caso ... anche quelli dei direttori dei dipartimenti legati al tema delle Università die del Salento, ...... Friuli - Venezia - Giulia, Umbria, Basilicata il premier Draghi ha dichiarato che esso "a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare ... Lavoro, anche la Levi's punta su Bari: “Pronti a portare qui l'hub digitale” Arriva nelle sale a partire dall’8 giugno “Viaggio a sorpresa”, commedia in salsa pugliese interpretata e prodotta da Ronn Moss.Come raccontato ieri, il Bari ha deciso di inserire Galano e Di Cesare negli slot bandiera mettendo così sul mercato la punta classe 1993. Non sarà difficile per l'attaccante biancorosso trovare una ...