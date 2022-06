Delitto Vicenza | killer trovato morto | in auto il cadavere di un' altra donna

(Di mercoledì 8 giugno 2022) commenta È statodentro un'mobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di, ildi Lidia Miljkovic, lauccisa in strada a colpi di pistola dall'ex ...

commenta È stato trovato morto dentro un'automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di, il killer di Lidia Miljkovic, la donna uccisa in strada a colpi di pistola dall'ex compagno. All'interno della vettura è stato rinvenuto anche il cadavere di una seconda donna. Potrebbe ...Ilsi è consumato nel quartiere Gogna, a sud di. Da quel momento è scattata la ricerca dell'assassino anche con l'intervento di un elicottero e dei reparti speciali per poter tenere d'...L’uomo è stato trovato dentro un'automobile ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza. L’OMICIDIO – Il delitto è stato commesso questa mattina per strada nel quartiere Gogna, un'area… L ...Trovato morto l'ex marito di Lidia Miljkovic, autore dell'omicidio, a bordo di un'auto ferma in una piazzola di sosta sulla tangenziale ovest di Vicenza. A bordo anche un altro cadavere di donna.