Von der Leyen | “Il Recovery va speso in linea con i valori Ue”

(Di martedì 7 giugno 2022) STRASBURGO – “Quando si parla di Next Generation Ue, si parla di denaro comune europeo. Il Parlamento europeo e gli Stati membri devono essere certi che questo denaro siaincon le nostre regole e. Ovunque nella nostra Unione. E ci siamo dati gli strumenti per assicurare che il bilancio europeo sia tutelato”. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der(foto), intervenendo alla Plenaria del Pe sull’ok al Pnrr alla Polonia. Nel caso di Varsavia, “Parlamento e Commissione hanno avviato procedure ex articolo 7. Il regolamento delci consente di portare avanti le riforme necessarie”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Prima che Ursula von der Leyen si decida a partecipare al dibattito in aula sul recovery polacco, tra Bruxelles e Strasburgo si mette in moto una 'regìa' istituzionale nel tentativo di sminare il campo.