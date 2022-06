Via libera al caricatore unico per smartphone e tablet: l’Usb-C diventerà lo standard universale in Unione europea (Di martedì 7 giugno 2022) Il caricabatterie universale sarà presto realtà. Lo ha comunicato via social la commissione Imco (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l’intesa sulla direttiva che imporrà a tutti i produttori di offrire un caricatore unico per smartphone, tablet e altri apparecchi elettronici a prescindere dal brand. La porta Usb standard per tutti i device sarà la typce C, e gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovo caricatore per ogni apparecchio acquistato. L’obiettivo principale è quello di ridurre la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta ogni anno, come aveva spiegato Alex Agius Saliba, membro maltese del Parlamento europeo tra i relatori della ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il caricabatteriesarà presto realtà. Lo ha comunicato via social la commissione Imco (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l’intesa sulla direttiva che imporrà a tutti i produttori di offrire unpere altri apparecchi elettronici a prescindere dal brand. La porta Usbper tutti i device sarà la typce C, e gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovoper ogni apparecchio acquistato. L’obiettivo principale è quello di ridurre la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta ogni anno, come aveva spiegato Alex Agius Saliba, membro maltese del Parlamento europeo tra i relatori della ...

