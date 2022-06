Pogba: “Voglio essere un leader e un esempio”, poi si esprime sul futuro (Di martedì 7 giugno 2022) Paul Pogba ha rilasciato un’intervista esclusiva alla piattaforma Uninterrupted, creata da LeBron James e Maverick Carter per parlare con grandi atleti. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza della mente nel proprio lavoro: “Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devi essere a tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante”. L’importanza del gruppo Il francese ha poi sottolineato quanto sia importante saper stare in gruppo, aiutare e motivare il prossimo: “Tutti Vogliono sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno – ha spiegato Pogba -. Crescendo è sempre bello sentirsi gratificati. E anche quando sei grande è bello ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Paulha rilasciato un’intervista esclusiva alla piattaforma Uninterrupted, creata da LeBron James e Maverick Carter per parlare con grandi atleti. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza della mente nel proprio lavoro: “Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devia tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante”. L’importanza del gruppo Il francese ha poi sottolineato quanto sia importante saper stare in gruppo, aiutare e motivare il prossimo: “Tuttino sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno – ha spiegato-. Crescendo è sempre bello sentirsi gratificati. E anche quando sei grande è bello ...

