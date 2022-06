Lynk & Co - The Next Day Concept, il futuro dopo la Suv 01 (Di martedì 7 giugno 2022) La Geely investe su Lynk & Co presentando la The Next Day Concept, vettura destinata a introdurre il nuovo linguaggio stilistico del brand. Il marchio di proprietà cinese, legato a doppio filo con la Volvo e già presente in Italia con la 01, definisce così la sua identità e, curiosamente, non si affida a una Concept full electric: pur non fornendo dati completi, la Casa ha infatti confermato che la vettura è basata su uno schema ibrido plug-in con un motore endotermico, un elettrico e la trazione anteriore. Prove di futuro. Il prototipo prefigura una berlina-coupé dalla forte carica dinamica, che cerca a tutti costi l'originalità con elementi stilistici inediti. Se i Led gemelli frontali richiamano i gruppi ottici dei modelli di serie, tutto il resto è infatti nuovo e ideato per stupire: le porte ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 giugno 2022) La Geely investe su& Co presentando la TheDay, vettura destinata a introdurre il nuovo linguaggio stilistico del brand. Il marchio di proprietà cinese, legato a doppio filo con la Volvo e già presente in Italia con la 01, definisce così la sua identità e, curiosamente, non si affida a unafull electric: pur non fornendo dati completi, la Casa ha infatti confermato che la vettura è basata su uno schema ibrido plug-in con un motore endotermico, un elettrico e la trazione anteriore. Prove di. Il prototipo prefigura una berlina-coupé dalla forte carica dinamica, che cerca a tutti costi l'originalità con elementi stilistici inediti. Se i Led gemelli frontali richiamano i gruppi ottici dei modelli di serie, tutto il resto è infatti nuovo e ideato per stupire: le porte ...

