Ladro di citofoni bloccato a Seregno | rivendeva ottone a tre euro al chilo

Advertising

radiolombardia : Arrestato a Seregno (Mb) un ladro di citofoni in ottone. E' un 49enne brianzolo. A casa sua i carabinieri hanno tro… -

Radio Lombardia

...che a Seregno si verificavano furti di, denunciati dai proprietari ai carabinieri. I militari hanno quindi avviato le indagini, anche in abiti borghesi per cercare di cogliere ilsul ...APPROFONDIMENTI L'EMERGENZAdivelti, danni nel palazzo e appartamento occupato: a Tre... Ladro di citofoni arrestato in Brianza Un 49enne si spostava in bicicletta per la città per rubare costosi citofoni in ottone, a casa ne aveva decine ...Il 49enne brianzolo sorpreso dai carabinieri venerdì sera subito dopo l’ultimo furto. In casa trovati 250 «pezzi» analoghi, divisi in scatoloni a seconda del materiale ...