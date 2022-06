Fai di più con meno, così l’innovazione è sostenibile (Di martedì 7 giugno 2022) La storia della Botta EcoPackaging inizia nel 1947 con la signora Alfonsina che faceva scatole nella cantina di casa per provvedere alle esigenze della famiglia. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione, è tra le poche imprese italiane inserite nella lista dei “Europe’s 100 Digital Champions” del Financial Times come esempio virtuoso di innovazione ed è diventata un punto di riferimento per il packaging sostenibile molto prima che la sostenibilità divenisse l’imperativo categorico dell’industria 4.0. Ne abbiamo parlato con Lara Botta, chief innovation officer e business development manager della Botta EcoPackaging A presiedere l’azienda produttrice di scatole e imballaggi in cartone ondulato, con sede a Trezzano sul Naviglio, è Floriano Botta, imprenditore nel settore cartotecnico dai primi anni ’60, ma oggi ad affiancarlo ci sono i suoi figli: Flavio che si ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 7 giugno 2022) La storia della Botta EcoPackaging inizia nel 1947 con la signora Alfonsina che faceva scatole nella cantina di casa per provvedere alle esigenze della famiglia. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione, è tra le poche imprese italiane inserite nella lista dei “Europe’s 100 Digital Champions” del Financial Times come esempio virtuoso di innovazione ed è diventata un punto di riferimento per il packagingmolto prima che la sostenibilità divenisse l’imperativo categorico dell’industria 4.0. Ne abbiamo parlato con Lara Botta, chief innovation officer e business development manager della Botta EcoPackaging A presiedere l’azienda produttrice di scatole e imballaggi in cartone ondulato, con sede a Trezzano sul Naviglio, è Floriano Botta, imprenditore nel settore cartotecnico dai primi anni ’60, ma oggi ad affiancarlo ci sono i suoi figli: Flavio che si ...

