Spari in una chiesa in Nigeria, Meloni: “Questo massacro va fermato” (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – “Le notizie che arrivano dalla Nigeria, dove uomini armati sono entrati in una chiesa cattolica a Owo e hanno aperto il fuoco contro i fedeli, ammazzando donne e bambini, riempiono il cuore di dolore. In Nigeria è in atto una persecuzione senza precedenti contro i cristiani. Questo massacro va fermato. È inaccettabile che l’Unione Europea, che continua a professarsi come la paladina dei diritti di qualsiasi minoranza possibile e immaginabile, non si occupi prioritariamente di quello che sta diventando un vero e proprio genocidio”. E’ quanto afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – “Le notizie che arrivano dalla, dove uomini armati sono entrati in unacattolica a Owo e hanno aperto il fuoco contro i fedeli, ammazzando donne e bambini, riempiono il cuore di dolore. Inè in atto una persecuzione senza precedenti contro i cristiani.va. È inaccettabile che l’Unione Europea, che continua a professarsi come la paladina dei diritti di qualsiasi minoranza possibile e immaginabile, non si occupi prioritariamente di quello che sta diventando un vero e proprio genocidio”. E’ quanto afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

