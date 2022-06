Siamo riusciti nell’impossibile, abbiamo collegato due cristalli temporali (Di lunedì 6 giugno 2022) Per la prima volta nella storia, due gruppi isolati di particelle, bizzarri della materia definiti cristalli temporali, sono stati collegati assieme, dando vita ad un unico sistema in evoluzione che potrebbe avere importanti risvolti sull’informatica quantistica. cristalli temporali, 6/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta del passo successivo a quanto avvenuto due anni fa, quando si verificò la prima interazione fra due cristalli temporali, e rappresenta uno step fondamentale per fare in modo che questa unione possa trovare applicazione concreta. Questi tipi di “oggetti” sono stati scoperti solo nel 2016, pochi anni fa, e una volta si pensava che fossero fisicamente impossibili. “Nei cristalli regolari – spiega a riguardo Everyeye.it – gli atomi sono disposti in una ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Per la prima volta nella storia, due gruppi isolati di particelle, bizzarri della materia definiti, sono stati collegati assieme, dando vita ad un unico sistema in evoluzione che potrebbe avere importanti risvolti sull’informatica quantistica., 6/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta del passo successivo a quanto avvenuto due anni fa, quando si verificò la prima interazione fra due, e rappresenta uno step fondamentale per fare in modo che questa unione possa trovare applicazione concreta. Questi tipi di “oggetti” sono stati scoperti solo nel 2016, pochi anni fa, e una volta si pensava che fossero fisicamente impossibili. “Neiregolari – spiega a riguardo Everyeye.it – gli atomi sono disposti in una ...

