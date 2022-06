“Il sistema dell’Occidente è crollato” La sfida di Erdogan

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 giugno 2022) Quando il gatto latita, i topi ballano. Tra i due litiganti, il terzo gode. Ce ne sarebbero di frasi celebri per raccontare il ruolo della Turchia in questo conflitto tra Russia e Ucraina. Il suo status, amico di Mosca ma membro Nato, permette adi avere un ruolo di primo piano e anche il privilegio di sfruttare gli eventuali spazi politici che potrebbero aprirsi in futuro. Ieri, al congresso del suo partito Akp, il presidente turco ha descritto l’Europa come un continente “nel panico”, denunciando il fatto che – dallo scoppio della guerra in Ucraina – “ilcreato dall’Occidente per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere sta crollando”. Si tratta ovviamente di una posizione in parte negoziale, in parte realistica. Le Nazioni Unite stanno di nuovo dimostrando tutto il loro immobilismo: la Russia è membro permanente e ...