Fiano | Giletti non si è piegato alla propaganda russa Sallusti? Io e la Merlino abbiamo fatto bene a restare

"Come era prevedibile sulla trasmissione a cui ho partecipato ieri sera, Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, si stanno scatenando molte polemiche", spiega ad Affaritaliani.it il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, presente ieri in studio su La7 alla trasmissione Non... Segui su affaritaliani.it

